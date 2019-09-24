МИД возмущен отказом США выдать визы членам делегации РФ в ГА ООН

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-24T11:48:30+03:00

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Отказ Соединенных Штатов выдавать визы членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке является "возмутительным примером неуважения" и невыполнения своих обязательств в качестве принимающей страны. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций и неспособность хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства станет центральной темой разговора [главы МИД РФ Сергея] Лаврова с [госсекретарем США Майком] Помпео в Нью-Йорке", - написала дипломат у себя на странице в Facebook.

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По ее словам, причиной отказа в выдаче виз стал "технический характер проблемы" и нарушение сроков подачи документов. Во всяком случае именно так утверждает американская сторона. В МИД эту информацию уже опровергли - все документ были поданы в сроки, установленные дипломатами США. При этом часть материалов вернули российской стороне с формулировкой "рано сдали".

"Что-то у ребят сломалось капитально", - предположила Захарова.

Сайт kp.ru писал, что в выдаче виз было отказано десяти россиян, включая сенатора Константина Косачева.

ИСТОЧНИК KP.RU