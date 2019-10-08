МИД РФ: Вашингтон намерено блокирует работу многих делегаций в ООН

СЕГОДНЯ 18:55 2019-10-08T18:55:30+03:00

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Проблема с получением американских виз для целого ряда делегаций в ООН вызвана намеренным «систематическим невыполнением» Соединённых Штатов своих обязательств как принимающей стороны. Такое заявление сделал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Вашингтон взял на себя четкие обязательства обеспечивать максимально благоприятные условия для проведения мероприятий ООН в Нью-Йорке, а теперь и уже многие годы игнорирует эти обязательства и блокирует работу многих делегаций», - сказал дипломат.

Ермаков отметил, что Вашингтон мог предвидеть «острую реакцию на визовую войну» и поэтому умышленно ее развязать. «Иначе трудно интерпретировать то безразличие, которое принимающая сторона демонстрирует в этом вопросе», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, российским сенаторам не выдали американские визы для участия в Генассамблеи ООН, поскольку якобы были нарушены сроки подачи документов. В Кремле действия Вашингтона назвали неприемлемыми и заявили о том, что данная ситуация требует жёсткой реакции, как России, так и ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU