2019-10-08T18:55:30+03:00
Политика

МИД РФ: Вашингтон намерено блокирует работу многих делегаций в ООН

В российском внешнеполитическом ведомстве не исключают, что Соединённые Штаты умышленно развязали «визовую войну»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
МИД РФ: Вашингтон намерено блокирует работу многих делегаций в ООНМИД РФ: Вашингтон намерено блокирует работу многих делегаций в ООНФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Проблема с получением американских виз для целого ряда делегаций в ООН вызвана намеренным «систематическим невыполнением» Соединённых Штатов своих обязательств как принимающей стороны. Такое заявление сделал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Вашингтон взял на себя четкие обязательства обеспечивать максимально благоприятные условия для проведения мероприятий ООН в Нью-Йорке, а теперь и уже многие годы игнорирует эти обязательства и блокирует работу многих делегаций», - сказал дипломат.

Ермаков отметил, что Вашингтон мог предвидеть «острую реакцию на визовую войну» и поэтому умышленно ее развязать. «Иначе трудно интерпретировать то безразличие, которое принимающая сторона демонстрирует в этом вопросе», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, российским сенаторам не выдали американские визы для участия в Генассамблеи ООН, поскольку якобы были нарушены сроки подачи документов. В Кремле действия Вашингтона назвали неприемлемыми и заявили о том, что данная ситуация требует жёсткой реакции, как России, так и ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ГИБДД: в 2019 году произошло не менее 95 ДТП с гироскутерами и самокатами
Правящая партия Украины подготовила проект о легализации медицинской марихуаны
Georgian Airways намерена подать иск в Европейский суд на Россию
В Германии разбился истребитель F-16
В Совфеде предложили блокировать пользователей e-mail за запрещенную информацию
Медведев поручил «с максимальной отдачей» использовать деньги Фонда национального благосостояния
Онлайн-тестирование в проекте «Билет в будущее» прошли 8024 чувашских школьника
Трамп пообещал не бросать сирийских курдов
Ученый рассказал о пользе открытий нобелевских лауреатов по физике
Мьянма стала потенциальным покупателем российских Су-57
Курды могут объединиться с войсками Асада для борьбы с Турцией
Роскачество составило рейтинг лучших мессенджеров
Мосгорсуд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах
Полиция Гонконга задержала не менее 77 человек за ношение масок
В этом году на Северном Кавказе предотвратили 15 терактов
Песков: Россия не будет втягиваться в новую гонку вооружений