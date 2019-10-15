В России создадут промышленные площадки для испытаний промышленных дронов

СЕГОДНЯ 08:31 2019-10-15T08:31:24+03:00

Это значит, что крупные беспилотники смогут получить все разрешения и выйти на рынок

Изменить размер текста: A A

В России планируют наладить выпуск крупных промышленных дронов, которые весят более 30 килограммов. Но для того, чтобы организовать производство, необходимо наладить выдачу специальных разрешений на их использование. Этот вопрос будет решен с появлением сети испытательных площадок.

На создание центров сертификации до 2021 года уйдет не менее 570 миллионов рублей. Зато потом отрасль беспилотной авиации получит мощный импульс для развития, а тяжелые дроны будут использоваться промышленниками и сельхозпредприятиями.

- Полигоны нужны для проектирования, испытания авиатехники и для ее сертификации. Будет проверяться сам беспилотник, его системы - винта, двигателя, наземных станций управления и каналов связи. Первой площадкой для полигона может стать аэродром Орловка в Тверской области, - комментирует «Известиям» соруководитель группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Жуков.

Все существующие сегодня полигоны для испытания не приспособлены для тестирования крупных объектов. На них выдаются сертификаты только дронам, весом от 30 до 750 граммов.

ИСТОЧНИК KP.RU