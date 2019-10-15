2019-10-15T10:51:15+03:00
Политика

Порядка 160 тысяч мирных жителей стали беженцами из-за турецкой операции в Сирии

В зоне военного конфликта гибнут местные жители
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Генеральный секретарь ООН Антониу ГутерришГенеральный секретарь ООН Антониу ГутерришФото: REUTERS
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Число мирных жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома и бежать из-за проведения военной операции Турции, увеличилось до 160 тысяч. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

В документе также сообщается о погибших и пострадавших сирийцах в районах проведения операции «Источник мира». Генсек ООН Антониу Гутерриш уже выразил серьезную обеспокоенность боевыми действиями в республике, из-за которых страдает и гибнет мирное население.

«Генеральный секретарь крупно обеспокоен боевыми действиями на северо-востоке Сирии, которые, по разным данным, привели к гибели и ранениям многих мирных жителей, а также к перемещению не менее 160 тысяч гражданских лиц, ставших беженцами»,- цитирует сообщение представителя генсека сайт телеканала «Звезда».

Гурраш призвал стороны решить конфликт мирным путем и напомнил о необходимости обеспечить безопасность мирным жителям.

Напомним, операция турецких силовиков на территории Сирии началась 9 октября и получила название «Источник мира», пишет news.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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