Ученые приблизились к пониманию причин извержения вулканов

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-15T11:33:43+03:00

Ученые изучили в Италии вулканические породы, найденные рядом с Неаполем Фото: REUTERS

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Группа российских и итальянских ученых изучила гору Монте Нуово возле Неаполя и приблизилась к разгадке тайны извержения вулканов. Исследование стало возможным благодаря новым физическим методам лаборатории профессора Султана Дабагова в НИЯУ МИФИ и INFN.

С помощью последних достижений физики ученые изучили остатки лавы, которые остались на земле после извержения вулкана. Сначала вулканические образцы были изучены с помощью поликапиллярной оптики, а после с использованием синхротронного излучения. В результате, ученым удалось получить рентгенограммы и томограммы образцов, которые помогли воссоздать внутренние особенности различных пород.

«Данные, полученные с помощью компьютерной томографии с использованием синхротронного излучения, можно интегрировать в общую среду методов определения характеристик, используемых в геологии», - цитирует профессора Дабагова сайт телеканала «Звезда».

Основной целью работы группы ученых является создание особой техники, которая позволит проводить анализ вулканических пород на новом уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU