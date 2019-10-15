В Колумбии задержали пожилую женщину за 17 килограммов кокаина в инвалидной коляске

СЕГОДНЯ 11:47 2019-10-15T11:50:26+03:00

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Наркополицейские Колумбии видели всякое, но 81-летнего дилера, который перевозит кокаин в инвалидной коляске, повстречали впервые. Как сообщает радиостанция RCN, пожилая дама спрятала в свою коляску 17 килограммов наркотиков.

Она рассчитывала проскользнуть контроль в аэропорту и благополучно вылететь из родной Колумбии в столицу Испании. Правда, попасть в Мадрид 81-летнему наркодилеру не удалось. Полицейские досмотрели коляску пожилой дамы и обнаружили в металлических конструкциях множество свертков с кокаином.

- Была задержана пожилая женщина, уроженка департамента Рисаральда. Внутри металлической конструкции инвалидной коляски находились 17 килограммов кокаина, - сообщил представитель полиции департамента Антиокия Джованни Буитраго Белтран.

Как сообщил офицер, случаи, когда наркотики прятали в инвалидные коляски, в стране были. Трех наркодилеров задержали при попытке перевозки таким необычным способом. Но такого пожилого дилера с таким количеством свертков встречают впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU