2019-10-15T13:09:42+03:00
Происшествия

В Москве у детского сада обнаружили гранату

Как сообщают очевидцы, на месте работают взрывотехники
Юлия САЛЬНИКОВА
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К зданию прибыли автомобили спецслужбК зданию прибыли автомобили спецслужбФото: Олег ЧИРКОВ
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У детского сада в Москве обнаружена граната. Как сообщают очевидцы, на место прибыли сотрудники спецслужб, взрывотехники. Из детсада на проспекте Буденного эвакуируют людей, около ста человек организованно вывели с территории. Известно, что речь идет о здании № 27 на проспекте Буденова. Гранату нашли во дворе учреждения, при каких обстоятельствах пока не известно. Очевидцы сообщают, что гранату нашли случайно, прохожие обратили внимание на странный предмет на земле. Не исключено что гранта является сувенирной.

Тем не менее в детский сад прибыли спецслужбы. Кинологи и взрывотехники осматривают находку.

Людей просят не приближаться к забору садика и отойти на безопасное расстояние. Детей и сотрудников дошкольного учреждения разместили в соседнем здании.

В Москве эвакуировали деский сад из-за найденной гранаты.На месте работают специалисты оперативных служб

Официальной информации по этому ЧП пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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