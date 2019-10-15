Большинство аварий со смертельным исходом в России происходит из-за самонадеянности водителей

СЕГОДНЯ 19:15 2019-10-15T17:20:39+03:00

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Больше всего аварий со смертельным исходом происходит по вине самонадеянных водителей, выезжающих на встречную полосу для обгона и грубо нарушающих правила дорожного движения. При этом, сдавая экзамены по вождению, российские автолюбители ведут себя крайне осмотрительно и практически их не нарушают. Но, получив водительские права, многие тут же забывают об осмотрительности и начинают лихачить на дороге. Об этом на радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Николай Гиляков. В эфире программы «Россия в движении» тревожную статистику ДТП с ним обсудили ведущий Антон Челышев и президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

- Мы постоянно ведем мониторинг аварийности, в том числе по вине начинающих водителей со стажем управления до двух лет, - рассказал Николай Гиляков. - Как показывает анализ за последнее время, большинство происшествий по вине начинающих водителей связаны с выездом на полосу встречного движения – примерно 11%, несоблюдения очередности проезда перекрестка – 26%, неправильный выбор дистанции – 14%, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части – 11%, несоблюдение скоростного режима – 12%. Если брать ДТП, в которых погибли участники дорожного движения, и эти происшествия также произошли по вине начинающих водителей, то здесь цифры немного другие. Самый большой процент погибших дают ДТП, связанные с выездом на полосу встречного движения.

Отслеживать потенциальных лихачей еще на стадии экзаменов сложно: сдавая на права, водители ведут себя предельно сдержанно.

- Если брать те ошибки, которые совершают кандидаты в водители на практическом экзамене, то большинство из них связаны с нарушениями требований дорожных знаков, нарушение правил остановки, правил поворота, разворота. Нарушения, которые связаны с неправильным выполнением обгона и с выездом на встречную полосу на экзамене, как правило, не совершаются. Это достаточно редкие случаи, когда экзаменуемые в присутствии экзаменатора совершают такой маневр, - отмечает Николай Гиляков. - Такие нарушения происходят не потому, что человек не знает, что этого нельзя делать, а потому что он действительно надеется, что успеет совершить маневр, успеет проскочить. Здесь вопрос психологии.