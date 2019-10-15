2019-10-15T17:24:34+03:00
Умные вещи

Realme X2 Pro: "Убийца Xiaomi" представила смартфон с самой быстрой зарядкой

Бюджетный флагман поступит в продажу в конце октября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Модель будет представлена в нескольких цветах. Фото: RealmeМодель будет представлена в нескольких цветах. Фото: Realme
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Китайская компания Realme, позиционирующая себя конкурентом Xiaomi, представила свой новый бюджетный смартфон X2 Pro.

Флагман работает на процессоре Snapdragon 855+ и имеет 6,50-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей. В разных вариациях возможно приобретение модели с 6 и 12 гигабайтами оперативной памяти. Максимальный объем накопителя 256 гигабайт.

Также смартфон оснащен четырьмя внешними камерами - телеобъективом с трехкратным зумом, ультраширокоугольником, сенсором глубины и основной камерой на 64 мегапикселя. Подэкранный сканер отпечатков пальцев, по словам разработчиков, срабатывает всего за 0,23 секунды.

Однако главной особенностью Realme X2 Pro является самая быстрая в мире зарядка. SuperVOOC работает на мощности 50 ватт и позволяет всего за 15 минут зарядить телефон на 60%. Для полной зарядки аккумулятора на четыре тысячи миллиампер-часов понадобится 35 минут.

Смартфон поступит в продажу в нескольких цветовых вариациях в конце октября 2019 года. Модель с 6 гигабайтами оперативной памяти и 64 гб встроенной будет стоить 2700 юаней (около 25 тысяч рублей). Максимальная комплектация (12 гб ОЗУ и 256 гб ПЗУ) обойдется в 3300 юаней (30 тысяч рублей), передает Gizmochina.

Сайт kp.ru публиковал обзор смартфона Realme X2 Pro.

ИСТОЧНИК KP.RU

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