2019-10-15T17:21:05+03:00
Общество

Экзамены на получение водительских прав в России с 2020 года будут сдавать по-новому

Будущим водителям предстоит проходить не два, а одно практическое испытание [видео]
Ксения БОГДАНОВА
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Николай Гиляков в эфире программы «Россия в движении»Николай Гиляков в эфире программы «Россия в движении»Фото: Иван МАКЕЕВ
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Новые правила проведения экзамена на получение водительских прав в России планируются к вступлению в силу 1 октября 2020 года. Изменения коснутся порядка проведения испытаний для будущих водителей: теперь им предстоит сдавать не два, а только один практический экзамен - так называемый «город», в который также включат элементы «площадки». Об этом на радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Николай Гиляков. В эфире программы «Россия в движении» он встретился с ведущим Антоном Челышевым и президентом экспертного центра «Движение без опасности» Натальей Агре.

- Нами подготовлены изменения правил проведения экзаменов на право управления транспортным средством. Соответствующий проект постановления внесен в Правительство РФ, сейчас он дорабатывается. Мы надеемся, что в ближайшее время он вступит в силу. Что касается изменения правил проведения экзамена, их вступление в силу планируется с 1 октября следующего года, - сообщил Николай Гиляков.

По его словам, Госавтоинспекция не собирается ужесточать экзамены на получение водительских прав. Главная цель изменений — оценить, насколько будущий водитель владеет практическими навыками управления транспортным средством.

- Мы предполагаем не ужесточать правила проведения экзаменов, а скорректировать сам процесс проведения. Уйти от формальной проверки знаний конкретных пунктов ПДД и перейти к тому, чтобы у кандидата в водители в процессе экзамена проверять навыки и умения, которые влияют на безопасное управление транспортным средством, - подчеркнул Николай Гиляков. - До третьего квартала следующего года мы подготовим соответствующий административный регламент предоставления государственной услуги по проведению экзаменов, в котором планируем переработать ту штрафную таблицу, которая в настоящее время существует. То есть, сместить акцент от проверки конкретных нарушений ПДД и прийти к проверке конкретных навыков управления транспортным средством.

ГИБДД не собирается ужесточать экзамены на получение водительских прав.Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Николай Гиляков отвечает на вопросы в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда»

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