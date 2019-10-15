В Бразилии обрушился семиэтажный жилой дом

СЕГОДНЯ 17:51 2019-10-15T17:51:12+03:00

Под завалами могут находиться люди

Изменить размер текста: A A

В фешенебельном районе города Форталеза на северо-востоке Бразилии обрушилось семиэтажное жилое здание.

Инцидент произошел утром во вторник, 15 октября. Причины случившегося неизвестны, но сведений о том, что дом был возведен незаконно, не поступало.

Тем временем, под завалами могут находиться люди. К месту ЧП съехались бригады "скорой помощи" и спасатели. Портал G1 сообщает о нескольких пострадавших - люди находились рядом со зданием, когда произошло обрушение.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU