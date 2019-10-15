2019-10-15T18:33:00+03:00
Происшествия

В России зафиксирован рост сексуальных преступлений против детей

Только в 2018 году пострадавшими стали 11 тысяч несовершеннолетних
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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За пять лет преступность против половой неприкосновенности детей возросла на 42%За пять лет преступность против половой неприкосновенности детей возросла на 42%Фото: Михаил ФРОЛОВ
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За последние пять лет в России резко выросло число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Вадим Гайдов.

Согласно его данным, рост показателя составил 42%. Причем только в 2018 году было зарегистрировано свыше 14 тысяч подобных преступлений, в результате которых пострадали 11 тысяч детей.

"Особо отмечу, что каждое шестое преступление совершается в семье, а каждое 12 - родителями", - сказал Гайдов.

Он подчеркнул, что в связи с озвученными цифрами необходимо принять кардинальные меры, передает ТАСС.

Ранее эксперты рассказали сайту kp.ru, почему не все насильники - педофилы, как они выбирают жертв, и какими последствиями это грозит для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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