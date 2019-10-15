Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную на 7,5 лет израильтянку

СЕГОДНЯ 20:41 2019-10-15T20:41:23+03:00

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать его 25-летнюю соотечественницу Нааму Иссахар.

Напомним, что девушку задержали в аэропорту "Шереметьево" 9 апреля. При досмотре у нее в сумке был обнаружен пакетик с девятью граммами наркотика. В октябре российский суд приговорил иностранку к 7,5 годам заключения за контрабанду.

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ИСТОЧНИК KP.RU