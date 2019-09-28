2019-09-28T17:08:22+03:00
Политика

Президент Грузии выступила за налаживание диалога с Россией

Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси не должен быть "замкнут в себе"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Грузии Саломе ЗурабишвилиПрезидент Грузии Саломе ЗурабишвилиФото: REUTERS
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Грузия должна попытаться наладить отношения с Россией. Такое мнение высказала президент республики Саломе Зурабишвили. Фраза прозвучала в субботу, 28 сентября, во время итогового выступления политика на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия. Нельзя, чтобы Грузия не попробовала этот путь и осталась замкнутой в себе", - сказала глава государства.

Она также подчеркнула, что на Западе положительно оценили факт встречи министра иностранных дел республики Давида Залкалиани с его российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что переговоры состоялись в четверг, 26 сентября, при поддержке Швейцарии. Дипломаты обсудили проблематику региональной безопасности и другие актуальные вопросы.

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Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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