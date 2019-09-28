Президент Грузии выступила за налаживание диалога с Россией
Грузия должна попытаться наладить отношения с Россией. Такое мнение высказала президент республики Саломе Зурабишвили. Фраза прозвучала в субботу, 28 сентября, во время итогового выступления политика на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия. Нельзя, чтобы Грузия не попробовала этот путь и осталась замкнутой в себе", - сказала глава государства.
Она также подчеркнула, что на Западе положительно оценили факт встречи министра иностранных дел республики Давида Залкалиани с его российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что переговоры состоялись в четверг, 26 сентября, при поддержке Швейцарии. Дипломаты обсудили проблематику региональной безопасности и другие актуальные вопросы.
«Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация
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ИСТОЧНИК KP.RU
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