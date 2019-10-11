Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков
Российский суд приговорил к 7,5 годам колонии гражданку Израиля. Нааму Иссахар обвиняют в контрабанде и хранении наркотиков. Женщине 25 лет, 9 апреля 2019 года она была задержана при досмотре в аэропорту Шереметьево. Гражданка Израиля возвращалась через Москву из Дели в Тель-Авив. В сумке пассажирки нашли пакетик с девятью граммами наркотика.
Израильтянку поместили с СИЗО, где она дожидалась суда. При этом представители еврейской общины готовы были внести залог и предоставить женщине жилье для домашнего ареста.
Как сообщил РИА Новости адвокат подсудимой, приговор будут обжаловать в суде. Женщина призналась, что действительно хранила наркотики, но отказалась от обвинений в контрабанде. Издание также уточняет, что премьер-министр Израиля обсуждал с российским президентом дело Иссахар. Нетаньяху просил коллегу смягчить наказание для гражданки Израиля.
Сайт kp.ru сообщал, что в аэропорту "Внуково" задержали зампрокурора из Чеченской республики с белым порошком.
ИСТОЧНИК KP.RU