Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков

СЕГОДНЯ 20:10 2019-10-11T20:17:36+03:00

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Российский суд приговорил к 7,5 годам колонии гражданку Израиля. Нааму Иссахар обвиняют в контрабанде и хранении наркотиков. Женщине 25 лет, 9 апреля 2019 года она была задержана при досмотре в аэропорту Шереметьево. Гражданка Израиля возвращалась через Москву из Дели в Тель-Авив. В сумке пассажирки нашли пакетик с девятью граммами наркотика.

Израильтянку поместили с СИЗО, где она дожидалась суда. При этом представители еврейской общины готовы были внести залог и предоставить женщине жилье для домашнего ареста.

Как сообщил РИА Новости адвокат подсудимой, приговор будут обжаловать в суде. Женщина призналась, что действительно хранила наркотики, но отказалась от обвинений в контрабанде. Издание также уточняет, что премьер-министр Израиля обсуждал с российским президентом дело Иссахар. Нетаньяху просил коллегу смягчить наказание для гражданки Израиля.

Сайт kp.ru сообщал, что в аэропорту "Внуково" задержали зампрокурора из Чеченской республики с белым порошком.

ИСТОЧНИК KP.RU