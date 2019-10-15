В ООН заявили о растущем риске ядерной конфронтации

СЕГОДНЯ 22:16 2019-10-15T22:24:21+03:00

Мировые державы перестали вступать в диалоги, что повышает риск начала ядерной конфронтации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями все чаще говорят о росте риска ядерной войны. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Она считает, что для таких рассуждений, действительно, есть масса причин. Одной из них является дефицит доверия между странами из-за чего мир погрузился в "состояние беспорядка".

"Знаменитые часы Судного дня снова вернули на без двух минут полночь. Существуют серьезные опасения того, что ситуация снова становится довольно опасной", - цитирует "Коммерсантъ" замгенсека.

Другой причиной усиления напряженности Накамицу считает нехватку диалога. Все это выливается в острую риторику, приводит к разрушению того, что международное сообщество строило десятилетиями.

Сайт kp.ru писал, что, если между Россией и США начнется ядерная война, в первые же часы погибнут 34 миллиона человек. От Европы останется лишь пепел. Общее число жертв в итоге перевалит за 90 млн.

Американо-российская ядерная война убьет 34 миллиона человек за 45 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU