2019-10-15T23:02:21+03:00
В мире

В Нидерландах нашли семью, которая девять лет пряталась в подвале фермы

Мужчина убедил своих детей в том, что они остались единственными людьми на планете
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полиция всю ночь обыскивала фермуПолиция всю ночь обыскивала фермуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Шокирующую находку сделали полицейские провинции Дренте в Нидерландах. На одной из удаленных ферм была обнаружена семья, члены которых на протяжении девяти лет скрывались в подвале.

В минувшее воскресенье, 13 октября, местный паб заглянул мужчина в старой одежде, с длинными волосами и грязной бородой. Он выглядел очень растерянно, не понимал, где находится, и разговаривал как ребенок.

Бармен вступил в беседу с гостем и узнал, что тому всего 25 лет. Долгие годы юноша не связывался с внешним миром и жил в подвале вместе со своим отцом, братьями и сестрами. Мужчина убедил детей, что они остались единственными людьми на этой планете. Однако старший сын больше не мог терпеть затворничество и решил сбежать.

Услышав эту историю, хозяин бара тут же вызвал полицию. Правоохранители забрали молодого человека с собой и отправились на ферму. Там за шкафом в гостинной они обнаружили лестницу, а спустившись в подвал нашли 58-летнего мужчину и пятерых подростков в возрасте от 16 до 25 лет, которые долгое время выживали за счет козы и небольшого огорода.

Отца семейства арестовали за отказ сотрудничать с полицией. Где находится мать затворников, неизвестно. Соседи не знали, кто проживает на ферме - дом совсем не видно за деревьями, и туда никто не заглядывал.

Портал NL Times подчеркивает, что в этом деле все еще очень много вопросов. Правоохранители обыскивали дом всю ночь, что им удалось найти, не уточняется. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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