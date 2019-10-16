2019-10-16T07:56:55+03:00
Происшествия

Самолет Дели-Москва экстренно сел из-за плохого самочувствия пассажира

Airbus 320 приземлился в Ташкенте
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Airbus 320 экстренно сел в Ташкенте из-за самочувствия пассажираAirbus 320 экстренно сел в Ташкенте из-за самочувствия пассажираФото: Иван ВИСЛОВ
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Утром в среду, 16 октября, самолет Airbus 320, выполнявший рейс Дели - Москва, совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Ислама Каримова в Ташкенте. Причиной стало ухудшения состояния одного из пассажиров лайнера.

«Вынужденная посадка была совершена из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров рейса», - передает ТАСС сообщение администрации аэропорта.

На данный момент решается вопрос о госпитализации пассажира.

В ближайшие время лайнер вылетит в Москву.

Напомним, накануне в понедельник, 14 октября, Airbus A-321 рейса Москва - Лондон вернулся в московский аэропорт «Шереметьево» из-за отказа правого двигателя. Инцидент произошел через несколько минут после взлета. На борту лайнера находились около 120 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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