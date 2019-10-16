Эксперты рассказали, как правильно питаться на работе

СЕГОДНЯ 12:09 2019-10-16T12:09:25+03:00

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Во время рабочего дня не следует пропускать обеденный перерыв. Об этом напомнили специалисты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии. Эксперты отметили, что оптимально есть пять-шесть раз в день и если на работе не получается делать перерывы, то следует брать перекусы с собой из дома. В целом, перерывы между приемами пищи не должны превышать двух с половиной-трех часов.

«Отсутствие пищи в желудке в этот момент приводит к сокращению его стенок и появлению голодных болей, а соляная кислота, которая выделяется при этом, раздражает слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, вызывая развитие язвенной болезни, гастрита и дуоденита», — цитирует исследователей RT.

При этом специалисты центра не рекомендуют заменять полноценный обед булками и печеньем, чтобы не спровоцировать набор лишнего веса. Также эксперты напомнили о вреде соленой и жареной пищи, которая способна вызвать повышение артериального давления.

В качестве перекусов специалисты рекомендуют выбирать фрукты, сухофрукты, орехи, горький шоколад, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU