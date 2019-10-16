2019-10-16T12:26:57+03:00
Общество

Законопроект о домашнем насилии намерены подготовить до 1 декабря

В Совете Федерации рассказали о трудностях в подготовке документа
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Законопроект о домашнем насилии намерены подготовить до 1 декабряЗаконопроект о домашнем насилии намерены подготовить до 1 декабряФото: Святослав ЗОРКИЙ
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До 1 декабря в Совете Федерации намерены совместно с депутатами Госдумы разработать законопроект о профилактике домашнего насилия. Об этом сообщила в среду первый зампред комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.

«Совет Федерации поставил себе сроки до 1 декабря провести работу вместе с депутатами Госдумы для того, чтобы появился законопроект, который можно вносить в Госдуму», - сообщила сенатор.

Святенко рассказала, что сейчас Совфед проводит консультации с депутатами. По ее словам, что на данный момент существует проблема описания «эмоциональности и моральной составляющей» семейно-бытового насилия, поскольку «юридический язык достаточно сухой».

Напомним, ранее сенатор Екатерина Лахова заявила, что законопроект о домашнем насилии должен быть внесён в Госдуму до конца октября. Тогда она также подчеркнула серьезную проблему «понятийного аппарата».

ИСТОЧНИК KP.RU

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