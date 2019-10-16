Политолог прокомментировал призыв сенатора США ужесточить курс против России

СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-16T13:44:01+03:00

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил слова американского сенатора об ужесточении курса в отношении России. По мнению эксперта, США ошибочно называет демократическими процессами ситуацию на Украине, в Латвии и Литве.

«США всегда хотят сдерживать Россию... Что касается Украины, Литвы и Латвии, это страны, где официально запрещают русский язык, при том, что на нём говорит почти половина населения, это никак нельзя отнести к демократиям. В таком случае демократия — это просто фигура речи, волшебное слово», — цитирует Брутера RT.

Кроме того эксперт прокомментировал заявление о том, что с Владимиром Путиным Трамп контактирует больше, чем с «другом США» Ангелой Меркель. По мнению Брутера, это происходит из-за того, что российский президент неоднократно показывал, что умеет решать проблемы, в то время как канцлер Германии не является самостоятельным игроком в мировой политике.

Ранее кандидат в президенты США и сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер заявил, что Америка не может допустить российского лидерства на мировой арене, поэтому США должны ужесточить курс, проводимый в отношении Москвы, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU