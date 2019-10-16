Из-за травм на производстве экономика ежегодно теряет 1,67 триллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:08 2019-10-16T18:08:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за нарушений техник безопасности и недопустимых условий труда ежегодно тысячи людей получают травмы на производстве. Все это обходится экономике страны в круглую сумму. Экономисты оценивают ущерб, который несет казна от подобных нарушений в 1,67 триллионов рублей или 1,6% ВВП страны.

Такие цифры были представлены в материалах ВНИИ труда (подведомственное учреждение Минтруда).

Эксперты объясняют, что после несчастного случая работник может уйти на больничный или даже на пенсию, а при вредных или опасных условиях труда сотрудникам положены доплаты и сокращенный рабочий день.

В 2018 году Пенсионный фонд России (ПФР) потратил 898,8 млрд рублей на выплату досрочных пенсий тем, кто трудился на вредном производстве. А у Фонда социального страхования ушло 71,2 мрлд рублей на компенсации по страховым выплатам.

Работодатели из своих средств направили пострадавшим 116,7 млрд рублей и недополучили выручки из-за потери рабочего времени на 586,4 млрд рублей.

Фактические издержки из-за плохих условий труда гораздо выше, чем оценивает ВНИИ труда, однако рассчитать их проблематично, утверждает профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

- Существуют потери, связанные с профессиональным выгоранием, но на это у нас не обращают внимание. Не совсем отлажен учет профессиональных заболеваний, - комментирует "Известиям" эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU