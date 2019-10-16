2019-10-16T21:41:28+03:00
В мире

Фанатка обокрала Билли Айлиш во время концерта

Певица спустилась со сцены к поклонникам, а когда вернулась – кольца уже не было
Юлия САЛЬНИКОВА
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Билли АйлишБилли АйлишФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Певицу Билли Айлиш обокрали прямо во время концерта в Техасе. Айлиш вышла на сцену в рамках фестиваля Austin City Limits. Исполняя одну из песен, она спустилась к поклонникам в зал. Видимо кто-то из фанаток оставил после рукопожатия с певицей не только приятные воспоминания, но и ее кольцо. Когда она вернулась на сцену, то поняла, что кольцо украли. Айлиш обратилась к человеку, который очевидно все еще находился в зале:

- Кто-то украл мое кольцо, - приводит ее слова www.mtv.com.

Толпа начала кричать, чтобы вор вернул кольцо певице. Но тот так и не объявился.

В итоге Билли Айлиш посоветовала ему оставить драгоценность у себя, при этом попросила сберечь кольцо.

Ранее сайт kp.ru писал, что Билли Айлиш проспала церемонию вручения премии MTV Video Music Awards.

ИСТОЧНИК KP.RU

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