Юрий Лоза: Билли Айлиш - шепчет непонятно что, там слушать нечего

Юрия Лозу раздражает шумиха вокруг американской певицы Билли Айлиш. Популярный российский исполнитель высказался по поводу мегапопулярной 17-летней звезды, чье выступление собрало 15-тысячную армию фанатов в Москве.

- Кто вообще такая Билли Айлиш? То Монеточка, то теперь она, ну дали ей какие-то песенки, вот она их прошептала. И дальше что? - сварливо отозвался певец. И тот факт, что Билли Айлиш была приглашена в суперпопулярное шоу на "Первом канале" на музыканта нисколько не произвел впечатления:

- Да кто такой Ургант вообще, тоже мне нашли авторитета? - фыркнул Лоза. - Он ведет американскую передачу, ее купили полностью у америкосов пишут каждый день, кого позвать и что говорить. Получается, в американской передаче ведущий спрашивает у американской певицы, что она поет. Ну и чего тут обсуждать?

Мы возразили, что обсуждать все-таки есть, чего. Все же не каждый день на концерт пусть даже самых талантливых девочек собирается толпа, а билеты сметают в первые пятнадцать минут после начала продаж...

Но собеседник был непреклонен.

- Да мало ли на кого скупали билеты на пятнадцать минут! Я вам сотню примеров приведу. На футбольные матчи скупают, на бои без правил скупают за пятнадцать минут. Неужели каждый раз, когда скупают билеты, мы должны это обсуждать? Это естественный вообще процесс.

Популярность певицы Лоза списал на "стадный эффект" молодежи: "В компании молодежи если не будешь поддерживать некоторые популярные тренды - станешь белой вороной", а причину возникновения модного тренда в лице Билли Айлиш объяснил при помощи метафоры с разорванными на попе джинсами: "Если вы как человек захотите быть оригинальным, самобытным - то вы не будете модным. А если хотите быть как все - наденьте то, что носят все. Все разорвали штаны на ж... - и вы разорвите, хотя вам это совершенно не нужно. Это мода так устроена специально развивать стадный инстинкт в молодежной среде: "Ах, все слушают Билли Айлиш! Ах! как можно не слушать Билли Айлиш".

На вопрос, как можно не слушать Билли Айлиш, ответил коротко:

- Да так можно не слушать! Там слушать нечего!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728949" frameborder="0"></iframe> Покоряй мир как Билли Айлиш.Пару лет назад никто даже не слышал о Билли Айлиш… Теперь певица собирает огромные залы: только в Москве на её концерт пришли 15 000 человек. А ведь девушке всего 17 лет!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Это испанский стыд: поклонники посчитали "проколы" Урганта по время интервью с Билли Айлиш

Ведущий ошибся в фамилии девушки и вел себя в время интервью скованно и натужно (подробности)