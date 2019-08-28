Билли Айлиш проспала церемонию вручения премии MTV Video Music Awards

СЕГОДНЯ 00:14 2019-08-28T00:14:24+03:00

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Популярная в последние месяцы американская певица Билли Айлиш не явилась на церемонию вручения премии MTV Video Music Awards (VMA). Свое отсутствие поп-исполнительница объяснила тем, что отдыхала после концерта в Москве, который прошел 27 августа в дворце спорта «Мегаспорт».

- Я спала в России. Из-за наград ржу не могу, но, чуваки, все равно спасибо. Люблю, - написала в своем Instagram певица.

ИСТОЧНИК KP.RU