Бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за «углеродного сбора»

СЕГОДНЯ 08:06 2019-10-17T08:06:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Представители бизнеса предупредили, что цены на ЖКХ могут вырасти из-за нового «углеродного сбора». Ввести соответствующие платежи предлагает Минэкономразвития.

Сокращение вредных выбросов – это основная цель, которая стоит пере Россией по Парижскому соглашению о климате. Документ обязывает нашу страну к 2030 году снизить их на 25–30% от уровня 1990 года.

Новый платеж подразумевает повышение тарифа для предприятия, если происходит превышение квоты на выбросы. В ведомстве отмечают максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий — 150 тыс. т СО2-эквивалента.

С 2025 года каждая организация, которая превышает лимит, будет платить «углеродный сбор», но пока суммы штрафных санкций не указываются.

Как будет осуществляться контроль за организациями тоже пока не ясно. Планируется, что предприятия сами будут проводить инвентаризацию и предоставлять властям отчет о выбросах парниковых газов.

В Совете Федерации негативно встретили данную инициативу и уверяют, что она негативно скажется на динамике роста экономики.

В итоге в правительстве согласились обсудить документ в ближайшие дни, пояснили «Известиям» в Минэкономразвития.

ИСТОЧНИК KP.RU