2019-10-17T08:43:14+03:00
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Госдума отложила рассмотрение законопроекта об индивидуальных тарифах ОСАГО

Депутатов смущает слишком обширное изменение параметров
Елена АКИМОВА
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Автомобилисты сомневаются, что индивидуальные тарифы на ОСАГО приведут к понижению цен страховкиАвтомобилисты сомневаются, что индивидуальные тарифы на ОСАГО приведут к понижению цен страховкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Госдума отложила рассмотрение законопроекта об индивидуальных тарифах ОСАГО. Депутатов смутило то, что законопроект меняет слишком много параметров. Например, сумму возмещения вреда здоровью обещают поднять с 500 до 2 миллионов рублей.

Что касается стимулирование за безаварийную езду, то к этому вопросу стоит подходить поэтапно. Если утвердить изменения в том виде в каком они предлагаются, то стоимость страховки в малых городах может возрасти на 82 процента.

- Это произойдет из-за отмены территориального коэффициента и расширения базового коридора, — рассказал член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов.

В свою очередь в Российском союзе страховщиков (РСА) с утверждают, что существует обратная тенденция. Расширение тарифного коридора уже увеличило конкуренцию между страховщиками и снизило среднюю цену ОСАГО на 5–6%.

Комментируя ситуацию автоэксперт Игорь Моржаретто заявил газете «Известия», что на первом этапе новые тарифы приведут к подорожанию ОСАГО, но в будущем те, кто ездят без аварий, может рассчитывать на скидку. Хотя сами водители сомневаются, что в конечном счете персональные тарифы все же снизятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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