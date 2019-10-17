Госдума отложила рассмотрение законопроекта об индивидуальных тарифах ОСАГО
Госдума отложила рассмотрение законопроекта об индивидуальных тарифах ОСАГО. Депутатов смутило то, что законопроект меняет слишком много параметров. Например, сумму возмещения вреда здоровью обещают поднять с 500 до 2 миллионов рублей.
Что касается стимулирование за безаварийную езду, то к этому вопросу стоит подходить поэтапно. Если утвердить изменения в том виде в каком они предлагаются, то стоимость страховки в малых городах может возрасти на 82 процента.
- Это произойдет из-за отмены территориального коэффициента и расширения базового коридора, — рассказал член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов.
В свою очередь в Российском союзе страховщиков (РСА) с утверждают, что существует обратная тенденция. Расширение тарифного коридора уже увеличило конкуренцию между страховщиками и снизило среднюю цену ОСАГО на 5–6%.
Комментируя ситуацию автоэксперт Игорь Моржаретто заявил газете «Известия», что на первом этапе новые тарифы приведут к подорожанию ОСАГО, но в будущем те, кто ездят без аварий, может рассчитывать на скидку. Хотя сами водители сомневаются, что в конечном счете персональные тарифы все же снизятся.
ИСТОЧНИК KP.RU