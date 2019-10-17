В Госдуме призвали усилит меры безопасности закрытых военных городов

СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-17T09:13:12+03:00

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал ситуацию, которая произошла в Северодвинске с сотрудниками американского посольства в РФ.

Депутат призвал усилить меры безопасности на режимных объектах РФ.

Наказанием для иностранцев за попытку посещения режимного объекта может стать штраф в пять тысяч рублей или выдворение за пределы РФ. По мнению Шерина, американские граждане легко отделались, в советское время подобный поступок мог стоить им жизни.

- Если у иностранцев не было с собой приглашения в Северодвинск и Неноксу, то их совершенно законно развернули. Иностранные туристы не ездят в город, где сосредоточены крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия России и части Беломорской военно-морской базы, - комментирует ФАН депутат.

Он предположил, что МИД должен отреагировать на данную ситуацию, дать оценку инциденту и предпринять необходимые меры.

Помимо этого, парламентарий предложил пересмотреть российскую систему охраны режимных объектов.

- Промышленный шпионаж, особенно в сфере обороны, всегда был и будет. Наша задача — защитить наши технологии, — добавил первый замглавы думского комитета по обороне.

Ранее сообщалось, что среди задержанных оказался Военно-морской атташе при посольстве Соединенных штатов Америки, капитан первого ранга Уилльям Уитситт Кёртис, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Д.С. Данн.

ИСТОЧНИК KP.RU