Сатанистам разрешили проводить собрания в Военно-морской академии США

СЕГОДНЯ 11:10 2019-10-17T11:10:58+03:00

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Руководство элитной Военно-морской академии США разрешило студентам-сатанистам собираться на территории высшего учебного заведения. Об этом сообщила представитель вуза коммандер Алана Гарас.

Она подчеркнула, что речи о проведении "черной мессы" не идет. Просто группа гардемаринов из "Сатанинского храма" попросила выделить им место для групповых занятий, во время которых они могли бы обсуждать свою религию.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU