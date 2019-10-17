2019-10-17T11:50:42+03:00
Происшествия

В СК назвали основную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ-100

Жертвами аварийной посадки лайнера в "Шереметьево" стали свыше 40 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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5 мая 2019 года Sukhoi Superjet 100 совершил жесткую посадку и загорелся5 мая 2019 года Sukhoi Superjet 100 совершил жесткую посадку и загорелсяФото: EAST NEWS
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В результате возгорания самолета SSJ-100 после аварийной посадки в "Шереметьево" в мае 2019 года погиб 41 человек. В большинстве случаев причиной смерти стало отравление опасными веществами, которые попали в воздух в результате горения пластиковой обшивки салона. Об этом сообщил руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета России Зигмунд Ложис.

Он рассказал, что часть пассажиров просто не успела воспользоваться кислородными масками, поскольку все произошло слишком быстро. Люди погибли, даже не сумев отстегнуться - прямо в креслах.

"Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива", - цитирует "Коммерсант" главу управления.

Напомним, что 5 мая 2019 года лайнер рейса Москва-Мурманск вернулся в столичный аэропорт спустя 28 минут после вылета из-за попадания в него молнии. Посадка получилась жесткой - самолет ударился брюхом о взлетно-посадочную полосу и загорелся.

Сайт kp.ru писал, что спастись удалось лишь 37 пассажирам и членам экипажа.

Суперджет 100 - авиакатастрофа в Шереметьево.Реконструкция событий

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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