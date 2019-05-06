«Я выталкивала дверь ногой и тащила людей буквально за воротник»: бортпроводница рассказала о пожаре "Суперджета" в Шереметьево

Масштаб трагедии увеличивался как снежный ком.

Сначала появилась информация о том, что рейс Москва-Мурманск по непонятным причинам возвращается в аэропорт «Шереметьево». Потом сообщили об экстренной посадке. О возгорании. Об одном погибшем. Потом эта цифра докарабкалась до 13-ти. И вот, согласно последним данным СК, из 78-ми человек, находившихся на борту, выжили лишь 37.

Что случилось с этим «суперджетом», доподлинно неизвестно. По одной из версий, его недалеко от Москвы поразила молния, из-за чего на борту начались технические неполадки. Электроника дала сбой, связь с диспетчером пропала. Решили вернуться.

Посадка состоялась, и напоминала она финальную сцену советского фильма «Экипаж». Только хвост у самолета не оторвался, а вспыхнул как спичка. Вероятно, от удара и трения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

Сейчас, спустя восемь часов после катастрофы, ситуация постепенно проясняется. Последние несколько минут выглядели примерно так.

- В самолет ударила молния, раздался сильнейший хлопок, и по ходу движения - слева - сверкнула вспышка.

- Начались проблемы со связью, световая сигнализация вырубилась.

- Было слышно, как по корпусу стучит сильнейший град - принято решение вернуться назад в аэропорт.

- В это время из самолета уже валил дым.

- Пассажиры еще до посадки потянулись к выходу, чтобы скорее оказаться на земле.

- Кто-то даже сумел дозвониться до родственников и крикнуть в трубку: «Мы падаем».

- Неудачное приземление. Пожар. Эвакуация. Паника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706960" frameborder="0"></iframe> Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

Что было дальше, рассказывает одна из бортпроводниц «Суперджета» Татьяна Касаткина (ее прямую речь опубликовал интернет-проект «Baza»):

Бортпроводница Татьяна КасаткинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Когда самолет остановился, эвакуация началась сразу же. Был виден пожар. Все орали, что мы горим. Но внутри самолета пламени не было. Это уже потом пассажиры рассказали, что от жара плавились иллюминаторы. Я уже никого не видела... Я выталкивала ногой дверь и толкала пассажиров. Чтобы они не задерживались на эвакуации. Прямо каждого за воротник.

Спустя несколько часов в аэропорту «Шереметьево» пассажир «суперджета» Дмитрий Хлебников скажет журналистам:

- Я благодарен Богу, что случилось все именно так. Спасибо стюардессам, они спасли меня. Девочки находились рядом. И помогали нам выбираться на трап из помещения, заполненного газом... Там было темно и невыносимо жарко.

Бортпроводница Ксения ФогельФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дмитрий также заметил вспышку незадолго до посадки, что позволяет нам рассматривать версию с молнией как одну из основных.

Стюард Максим Моисеев до последнего оставался внутри салона горящего самолета, помогаю пассажирам покинуть бортФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бортпроводник Максим Моисеев до последнего боролся за жизнь пассажиров. Оставаясь внутри самолета, он также выталкивал выживших людей по надувному трапу. И, надышавшись газом, потерял сознание.

В Следственном комитете сообщили о гибели одного члена экипажа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706958" frameborder="0"></iframe> СК: пожар в самолёте в Шереметьево унёс жизни 41 человека.

МЧС России открыло горячую линии: родные и близкие пассажиров самолета смогут получить информационную и психологическую поддержку по круглосуточному номеру 8-800-775-17-17.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706958" frameborder="0"></iframe> СК: пожар в самолёте в Шереметьево унёс жизни 41 человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 человек из 78, что были на борту. Остальные погибли...

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