Неслитое топливо, открытое боковое окно, невыпавшие кислородные маски: летчик проанализировал детали пожара самолета в Шереметьево

5 мая в аэропорту Шереметьево произошла страшная трагедия. Рейс Москва - Мурманск спустя полчаса после взлета вернулся обратно после попадания в него молнии, отказа радиосвязи. При аварийной посадке самолет загорелся после того, как его подбросило вверх. Вспыхнуло пламя и из 78 человек, которые находились на борту, удалось спастись и эвакуироваться только 37. 41 - погибший. Заслуженный летчик-испытатель России Николай Пушенко в интервью "КП" отвечает на главные вопросы, которые возникли после этого ЧП в столичном аэропорту.

Наивные вопросы о трагедии в Шереметьеве: что стало причиной катастрофы 00:00 00:00

1. Могли ли пилоты сбросить топливо в воздухе? Разрешено ли это в России? Есть ли техническая возможность в Суперджете?

Система мгновенного сброса в современных пассажирских самолетах отсутствует. Сохранилась только на боевых (Ту-24, Ту-22) и на пассажирских старых моделей — на Як-40, например. Про прямой запрет я не слышал. Но на практике если есть техническая возможность и пилот, командир военного самолета принимает такое решение — сбросить топливо во время полета, то никто не помешает ему это сделать, хоть над Москвой. Опасения, что на землю обрушится водопад керосина, напрасны: топливо распылится в воздухе, испарится. На Су-24 мы столько посливали! Но при быстром сбросе топлива есть опасность возникновения пожара на двигателе. На Як-40 как-то было такое... Поэтому самое оптимальное — вырабатывать топливо. Не понимаю, почему пилот Суперджета этого не сделал — ничто ему не мешало. Зачем с максимальным весом было садиться? Думаю, хотел топливо сэкономить, сейчас же все деньги считают...

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2. После жесткой посадки пилоты открыли в кабине боковое окно. Могло ли это привести к более быстрому распространению пожара?

То, что пилоты открыли боковое окно никак не повлияло на горение самолета. Он разгорелся с хвоста, горение поддерживалось из-за внешнего обдува при движении по взлетно-посадочной полосе. Это окно — что открыто, что закрыто - не играет никакой роли на такой скорости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706951" frameborder="0"></iframe> «Суперджет» загорелся после приземления.

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3. Почему не выпали кислородные маски в салоне? Как это технически происходит? Помогли бы маски пассажирам?

Кислородные маски автоматически выпадают на высоте более 5 тыс метров при разгерметизации самолета. Стоят датчики, которые реагируют, если давление падает. Это же может сделать командир в любой ситуации, хоть на земле: нажал кнопку — маски выпали. Но они бы не спасли! Если бы разгерметизация или задымление на высоте (бывает, в двигатель что-то попадет и дым идет в салон) — то маски помогут. Но тут не та ситуация, тут не задымление, а огонь вовсю полыхает! Что тебе эта маска — надо как можно скорее самолет покидать!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706935" frameborder="0"></iframe> Авиапроисшествие в аэропорту Шереметьево.

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4. Почему не заглушили двигатели после посадки? Сыграло ли это какую-то роль?

А вот это уже вопрос командиру. Естественно, когда идет аварийная посадка, нужно выключить двигатель еще в воздухе, на высоте 1,5 — 2 метра от земли и дальше идти по инерции, на планировании — несколько секунд до посадки. Следом тут же, тоже еще в воздухе, включаем систему пожаротушения — гасящая жидкость, пена эта поступает в двигатель, забивает его. Это первое, что нужно делать при пожаре. Во время испытания мы отрабатывали этот прием, естественно, пожар не настоящий был, а ложный, учебный. Причем, у каждого двигателя отдельная система пожаротушения, а у каждой системы — дублирующий, запасной баллон с жидкостью. А на военных самолетах даже не 2, а 3 баллона стоят на двигателе. Смогло бы это существенно уменьшить пожар — сложный вопрос. Топливо в результате удара уже вылилось на фюзеляж, то есть оно не было локализировано в баках (они размещаются в крыле), шло горение... И все же надо было действовать по правилам: выключить двигатели и запустить систему пожаротушения. На всякий случай.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

5. Все ли правильно сделали наземные службы?

Считаю, они должны были работать активнее. Почему пожарные машины стояли поодаль, не облили пеной полосу? Даже если командир не запросил пожарных, медиков, руководители наземной службы должны же сами сообразить. Всего в инструкции не опишешь. Посадка с полными баками — надо же понимать, чем это может закончиться.

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

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