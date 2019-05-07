"При таких условиях посадки то же самое было бы с любым иностранным самолетом": эксперты назвали приоритетную версию катастрофы в Шереметьево

Нынешней ночью эксперты приступили к расшифровке бортовых самописцев сгоревшего при посадке в Шереметьево SSJ 100. Напомним, 5 мая самолет «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск, из-за удара молнии (по версии пилотов) вышла из строя радиосвязь и командир принял решение возвращаться в Шереметьево и садиться. Уже на взлетно-посадочной полосе лайнер загорелся. Погиб 41 человек.

Как стало известно, для следствия на данный момент приоритетной версией является ошибка пилотов. Точнее, череда ошибок. Среди них - решение лететь через грозовой фронт, посадка с полными баками, с превышением допустимого веса и скорости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706951" frameborder="0"></iframe> «Суперджет» загорелся после приземления.

Сотрудники Следственного комитета на месте катастрофы в Шереметьево.Фото: REUTERS

- По полному видео посадки сразу видно, что самолет снижается с превышением вертикальной скорости и скорости снижения, - комментирует полковник ВВС Виктор Алкснис. - Об этом специалисты говорили с самого начала. Большой вопрос, почему командир экипажа все-таки принял решение сажать борт с полными баками и превышением максимально допустимого веса, не выработав топливо. Последствия такой посадки были очевидны. Началось «прогрессирующее козление», как это называют в авиации, - самолет начал скакать по ВПП. Было три касания полосы. После третьего шасси пробили крылья, в которых находятся топливные баки, они загорелись...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706961" frameborder="0"></iframe> Вероника Скворцова рассказала о работе медиков на месте ЧП в Шереметьево.Алиса ТИТКО

Вечером 5 мая в столичном аэропорту Шереметьево самолет Сухой Суперджет совершил неудачную аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек.Фото: YouTube

По мнению эксперта, в данном случае модель самолета не имела для катастрофы решающего значения.

- К «Суперджету» как к самолету много претензий. Но при таких условиях посадки, с превышением веса и скорости, то же самое случилось бы с любым зарубежным самолетом. Шасси так же бы проломили крылья с баками. Не существует в мире шасси, которые выдержали бы такие нагрузки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

При этом пилоты советской школы критикуют и уровень подготовки нынешних пилотов гражданской авиации.

Самолет загорелся при посадке в Шереметьево.

- Я слышал, что около года назад «Аэрофлот» запретил своим пилотам полеты на ручном управлении. Слепое доверие компьютеры. Хотя недавние ЧП с «Боингами» доказали, что нельзя слепо доверять только технике. А зачем тогда пилот нужен? Сидеть в кабине и просто следить за действием компьютера? А если сложные условия, непредвиденная ситуация в полете? Что пилот будет делать? Это как если бы человек годами ездил в машине с автопилотом и вдруг ему пришлось бы сесть за руль. Я считаю, что нашим авиакомпаниям надо увеличить часы тренировок по управлению самолетами в ручном режиме.

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

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