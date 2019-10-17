2019-10-17T12:12:47+03:00
Политика

МИД направит США ноту из-за поездки американских дипломатов в Северодвинск

Сотрудники посольства пытались въехать в город с регламентированным посещением
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Наказанием для иностранцев за попытку посещения режимного объекта может стать административный протоколНаказанием для иностранцев за попытку посещения режимного объекта может стать административный протоколФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи с поездкой американских дипломатов в Северодвинск. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.

Согласно его данным, материалы будут отравлены уже в четверг, 17 октября. Для непосредственных участников инцидента все, вероятно, ограничится составлением административных протоколов. Разбирательство будет вестись на уровне официальных властей двух стран.

"Это сотрудники посольства, я так понимаю, сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетами. Поездка действительно была согласована, но пункт назначения был Архангельск. Каким-то образом они оказались около Северодвинска", - цитирует ТАСС Иванова.

Напомним, что американские дипломаты заранее уведомили власти РФ о предстоящей командировке. После этого военные атташе сели на поезд и якобы отправились в Архангельск, но задержали их почему-то на подъезде к Северодвинску, который является городом с регламентированным посещением для иностранцев.

Сайт kp.ru писал, что после инцидента в Госдуме предложили усилить меры безопасности на закрытых военных объектах страны, чтобы у американцев не было возможности похитить российские разработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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