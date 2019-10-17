Диетолог рассказала о пользе орехов

СЕГОДНЯ 13:12 2019-10-17T13:12:05+03:00

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В Роспотребнадзоре рассказали, что самыми полезными орехами считаются кешью, лесной орех, грецкий орех, арахис, кедровые орешки и миндаль. Их рекомендуется употреблять небольшими порциями, примерно на 35 грамм, один-два раза в неделю. Эти рекомендации ведомства прокомментировала ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян.

«Орехи — это источник, в первую очередь, жира. Полиненасыщенные жирные кислоты в орехах специфические, они полезные в хорошем соотношении. Эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота — то, что сейчас выделено в виде Омеги-3, и дополнительно как препарат применяется. Врачи рекомендуют многим с целью профилактики атеросклероза и его осложнений», — цитирует специалиста RT.

Григорьян добавила, что за раз следует употреблять 4-6 ядер орехов и делать это не чаще чем 3-4 раза в неделю. При этом эксперт добавила, что не стоит забывать, что орехи часто вызывают аллергию. Как правило она встречается у людей, которые уже страдают аллергией на цветение деревьев и трав.

ИСТОЧНИК KP.RU