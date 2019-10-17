Один из создателей первой советской атомной бомбы отмечает 100-летие

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-17T14:03:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 17 октября, в Подмосковье свой юбилей отмечает известный ученый Исаак Халатников. Одному из создателей первой советской атомной бомбы исполняется 100 лет.

Исаак Маркович является основателем и почетным директором одного из самых авторитетных мировых научных центров – Института теоретической физики имени Ландау (ИТФ), который расположен в Черноголовке. В том числе благодаря и его стараниям об этом небольшом подмосковном городе узнали во всем мире еще в период холодной войны.

В молодости Халатников вместе со своим учителем Львом Ландау трудился над созданием атомной бомбы, а после смерти наставника собрал в Черноголовке группу последователей Ландау, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ученый до сих пор проживает в родном городе, который он когда-то прославил. Поздравить его сюда приехали президент Российской академии наук, академик Александр Сергеев, знаменитый астрофизик Алексей Старобинский, а также ведущие физики из Израиля и Европы.

Кроме того, в честь юбилея подарок ученому сделали и в родном городе. Имя Исаака Халатникова решено было присвоить средней общеобразовательной школе 75, которая расположена в Черноголовке, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU