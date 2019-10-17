2019-10-17T15:05:42+03:00
В мире

Японские суши могут остаться без водорослей

В прошлом году производство нори в городе Фуццу упало до самого низкого уровня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Нори оказались под угрозой исчезновенияНори оказались под угрозой исчезновенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Любимые многими морские водоросли нори, используемые в приготовлении суши, оказались под угрозой исчезновения. Их количество стало сокращаться пять лет назад, а в прошлом году производство в японском городе Фуццу упало до самого низкого уровня с 1972 года.

Глава местного рыболовного кооператива Сатоши Коидзуми заявил, что специалисты не знают в чем именно причина, но, вероятнее всего, дело в глобальном потеплении. Изменение климата спровоцировало повышение температура воды, в том числе в устье Токийского залива, где выращиваются красные водоросли.

Но возможно влияние и других факторов. Ранее японские власти ужесточили правила по очистке рек, и это привело к сокращению стока сельскохозяйственных отходов в океан. Питательных веществ в воде стало гораздо меньше, а ведь именно они помогают водорослям расти.

Как сообщает OZY, сейчас фермеры требуют изменить правила, тем самым стабилизировав уровень фосфора и азота в мировых водах.

Сайт kp.ru писал, что водоросли нори не только вкусные, но и опасные, если есть их в большом количество. Дело в том, что в них содержится большое количество йода, переизбыток которого негативно влияет на щитовидную железу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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