2019-10-17T15:06:37+03:00
Экономика

Росстат сообщил о росте цен на орехи

Самая высокая стоимость на продукт зафиксирована на Камчатке
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Цены на орехи вырослиЦены на орехи вырослиФото: архив КП
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За последний год стоимость орехов в России выросла на 9%. Если в сентябре 2018 года килограмм ореховой смеси можно было купить в среднем за 591 рубль, то сейчас средняя цена выросла до 644 рублей за килограмм. Такие данные привели в Росстате.

По данным ведомства, самая высокая цена за орехи зафиксирована в Камчатском крае - 1601 рубль за килограмм. А вот наиболее доступная цена за этот продукт в Костромской области – 275 рублей за килограмм.

Цена на орехи в Москве достаточно высокая. Килограмм этого продукта в столице обойдется в среднем в 1019 рублей, передает сайт news.ru.

Ранее диетологи напомнили о пользе орехов. Этот продукт содержит множество полезных микроэлиментов. Однако специалисты напомнили, что в орехах также содержатся жиры, этот продукт считается очень тяжелым, поэтому есть орехи следует маленькими порциями и не чаще, чем два-три раза в неделю. Кроме того орехи могут вызывать аллергию, отметила в интервью RT кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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