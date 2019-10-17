С 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы

СЕГОДНЯ 22:57 2019-10-17T22:57:23+03:00

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Финляндия начнет выдачу мультивизы сроком на пять лет. Об этом сообщила глава визового отдела Генконсульства Суоми в Петербурге Аннели Нуммелин.

«Заявление можно будет подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки. И тогда будет возможно оформление многократной визы на пять лет чаще, чем в настоящее время», - сказал она.

Нуммелин сообщила, что получение мультивизы на пять лет станет возможным только со 2 февраля 2020 года, когда консульство Финляндии перейдет на новый визовый кодекс. 11 ноября страна обновит наклейки на визу.

Напомним, что с 1 сентября скандинавская страна ужесточила правила получения виз. Жителям Петербурга, Карелии и Мурманска, которые постоянно совершают поездки в соседнюю страну за покупками, больше не получится оформить шенген по упрощенной схеме. Теперь им необходимо предоставлять документы о проживании, проездные билеты и справки о доходах.

ИСТОЧНИК KP.RU