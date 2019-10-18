2019-10-18T09:25:00+03:00
Общество

Аналитики выяснили, что россияне едят яиц больше нормы

По наличию в рационе яиц, россияне обошли американцев и жителей стран Евросоюза
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россияне переедают яицРоссияне переедают яицФото: Артем КИЛЬКИН
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Россия вошла в число стран, жители которых едят больше всего яиц. Мы на втором месте в рейтинге, подготовленном аналитиками Sberbank СIB, в среднем в год житель страны съедает 280 яиц. При этом норма, рекомендованная врачами – 260 яиц, что на 8 процентов меньше российских показателей. Материалы исследования опубликовало издание Forbes.

- Последние десять лет потребление яиц в России росло в среднем на 1% в год, - сообщают исследователи.

В расчет брали все виды блюд с использованием яиц. Оказалось, что в России этот продукт гораздо популярнее, чем в США - на 17 процентов. Там едят порядка 240 яиц в год. В странах Европейского Союза и того меньше - на человека приходится 210 яиц в год.

По употреблению яиц Россия на втором месте в мире. Лидерами рейтинга оказались китайцы - жители Поднебесной съедают около 300 яиц в год в среднем.

Ранее сайт kp.ru писал, чем яйца полезны и кому не стоит злоупотреблять этим продуктом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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