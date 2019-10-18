2019-10-18T09:31:51+03:00
В мире

"Погибшая" дочь спустя 30 лет вернулась к матери в облике мужчины

Американка Тина Бехарано думала, что ее ребенок умер во время родов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Необычное воссоединение состоялось в Соединенных Штатах. Американка Тина Бехарано внезапно узнала, что ее дочь, которую она считала мертвой вот уже почти 30 лет, на самом деле живет в Лас-Вегасе. Правда, теперь она - мужчина, у которого уже есть своя семья.

Дело в том, что мать Тины изначально была против появления ребенка на свет, ведь на тот момент ее дочери было всего 17 лет, однако делать аборт девушка отказалась. Она даже придумала имя девочке - Кристин, но после появления младенца на свет, врачи заявили, что он умер.

Тина впала в депрессию, но вскоре вышла замуж. Несмотря на то, что этот мужчина не являлся отцом погибшего ребенка, он вместе с супругой каждый год отмечал его день рождения. Вскоре у них появились свои дети, и в какой-то момент старшая дочь убедила маму сделать популярный сейчас ДНК-тест.

Отклонений у женщины не нашли, но в 2018 году американка получила странная письмо. Незнакомец сообщил Тине, что, судя по результатам анализа, она его биологическая мать.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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