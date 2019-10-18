2019-10-18T12:11:12+03:00
В мире

Посол Китая в РФ: Мы против интервенции Турции в Сирию

Дипломат Чжан Ханьхуэй прокомментировал операцию Эрдогана в Сирийском Курдистане
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Поддерживаемые Турцией бойцы сирийской оппозиции празднуют взятие города на севере страны.Поддерживаемые Турцией бойцы сирийской оппозиции празднуют взятие города на севере страны.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Выступая на пресс-конференции перед избранными российскими и китайскими СМИ, посол КНР в РФ Чжань Ханьхуэй высказался против турецкой войсковой операции «Мирный источник» на севере Сирии:

— Мы выступаем против интервенции Турции в Сирию. Это всё-таки другая страна — территории Сирии. Никто не имеет права, ссылаясь на так называемую «угрозу курдов», совершить нападение на Сирию. Военные действия Анкары могут нарушить баланс и похоронить все результаты антитеррористической деятельности международного сообщества в регионе — ведь мы накануне уничтожения ИГИЛ (запрещена в РФ — ред.). Эта интервенция уже приводит к гуманитарной катастрофе. [Действия Турции] повлекли к смерти многих мирных жителей, разрушениям нескольких городов, — подчеркнул посол.

При этом он отметил и положительные аспекты китайско-турецкого взаимодействия:

— Мы высоко оцениваем роль Турции в области борьбы против терроризма, тут мы очень хорошо работаем вместе, ведём совместные консультации с Анкарой, у нас есть хорошие результаты такого сотрудничества… В то же время это вопрос очень щепетильный, но мы считаем, что для урегулирования таких конфликтов [как в Сирии] нужен мирный диалог. Борьба с терроризмом — это задача всего международного сообщества, а не одной страны. Нельзя под таким предлогом вмешиваться в дела другой страны. Подобные вопросы должны обсуждаться в рамках ООН, — уверен Чжан Ханьхуэй.

ИСТОЧНИК KP.RU

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