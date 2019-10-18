2019-10-18T11:31:03+03:00
В мире

Пассажир метро упал в обморок и столкнул женщину под поезд

Трагедии удалось избежать только благодаря тому, что машинист вовремя нажать на тормоз
Юлия САЛЬНИКОВА
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Поезд остановился в сантиметрах от женщиныПоезд остановился в сантиметрах от женщиныФото: Кадр видео
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В метро Буэнос-Айреса женщину столкнули на рельсы прямо под движущийся состав поезда. Виновник при этом совсем не планировал совершать убийство. Он просто потерял сознание и повалился, столкнув незнакомую ему женщину на рельсы.

На видео, попавшем в Сеть, видно, что другие пассажиры не растерялись и стали махать машинисту, чтобы тот нажал на тормоз. Поезд остановился буквально в нескольких сантиметрах от женщины, она не пострадала, если не считать пережитого шока. Ей помогли подняться, а мужчине, рухнувшем без сознания, вызвали медиков.

Издание The Sun сообщает, что инцидент произошел на станции D Pueyredon в Буэнос-Айресе во вторник утром.

Несколько лет назад в метро Бухареста орудовала женщина, которая намеренно толкала пассажиров на линии метро и не давала им выбраться обратно. Известно, что однажды она даже столкнула беременную женщину. Ее признали невменяемой.

Пассажир метро потерял создание и толкнул женщину под поезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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