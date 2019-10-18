На Аляске самолет едва не рухнул в водоем из-за сильного ветра

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-18T12:11:22+03:00

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Лайнер авиакомпании Peninsula Airways выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы возле аэропорта американского города Уналашка штата Аляска и едва не уткнулся "носом" в водоём.

Инцидент произошел вечером в четверг, 17 октября. Самолет Saab 2000 прилетел в Уналашку из Анкориджа, но из-за сильного ветра не смог приземлиться с первой попытки. Во время захода на второй круг у пилота получилось посадить воздушное судно, а вот затормозить вовремя не удалось.

В момент происшествия на борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа. Из них четыре человека получили травмы. В каком они состоянии неизвестно, но очевидцы сообщили радиостанции KUCB, что все пострадавшие были в сознании и могли самостоятельно сидеть.

Сайт kp.ru писал, что в начале октября пассажирский самолет также выкатился за пределы ВВП на Чукотке. В результате этого ЧП никто не пострадал

ИСТОЧНИК KP.RU