2019-10-18T12:30:53+03:00
Общество

В Госдуме поддержали идею отказа от пластиковых пакетов

Депутат Кирилл Черкасов уверен, что вслед за отказом от пакетов должен произойти отказ от пластиковой посуды [опрос]
Елена АКИМОВА
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В России могут отказаться от пластиковых пакетовВ России могут отказаться от пластиковых пакетовФото: Евгения ГУСЕВА
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В Госдуме прокомментировали инициативу Роспотребнадзора отказаться от одноразовых пластиковых пакетов. Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов уверен, что это логичный шаг, который поможет решить часть экологических проблем.

- Пластик влияет на отходы и наносит большой вред окружающей среде. В мире существует огромная проблема, целый континент из пластиковых бутылок и стаканчиков образовался в мировом океане между Индией и Африкой, - комментирует парламентарий.

Он уверен, что рано или поздно человечество будет вынуждено отказаться от производства пластика, в частности одноразовой пластиковой посуды и пакетов. Предстоит найти более экологичные средства упаковки.

- Для реализации идеи должна быть разработана дорожная карта с поэтапным переходом, где должны будут прописаны... технологии предприятий…, чтобы граждане не страдали, - цитирует слова депутата RT.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Роспотребнадзор разрабатывает законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, которые обычно используются в магазинах. Окончательной целью является полный запрет такой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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