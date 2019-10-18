«Газпром» заявил о необходимости урегулировать судебные споры с Киевом

СЕГОДНЯ 13:19 2019-10-18T13:47:34+03:00

Речь идет о разрешении ситуации в досудебном порядке и отзыве всех исков

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До заключения нового контракта по поставкам российского газа на Украину необходимо урегулировать все имеющиеся судебные споры между сторонами. Такое заявление председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сделал на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена", - подчеркнул глава корпорации.

По его словам, спорных ситуаций довольно много, но наибольший дисбаланс в контракты на транзит и поставки газа внесло решение Стокгольмского суда. Что касается вердиктов украинских судов по так называемому антимонопольному делу, то эту историю Миллер назвал "надуманной", поскольку российская корпорация не осуществляет никакой транспортной деятельности на территории соседней страны.

"Международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей", - цитирует РИА Новости председателя правления.

Сайт kp.ru писал, что Киев хочет перезаключить контракт на транзит газа на новых условиях и на 10 лет с объемом не менее 60 млрд кубометров в год. Россия же предлагает заключить контракт, максимум, на год и лишь в тех объемах, которые реально необходимы Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU