Европа не останется без российского газа

В Брюсселе в этот четверг прошли трехсторонние консультации по вопросам поставки российского газа в 2020-м году. Напомним, в 2019-м заканчивается срок контракта на транзит топлива из России в Европу через Украину. И этот вопрос очень болезненный для ЕС.

Украина готова перезаключить контракт на транзит газа из России до своей западной границы на новых условиях и на 10 лет. В перечне ее условий объем не менее 60 млрд. кубометров в год, более высокая плата за транзит и гарантия объема. Россия предлагает заключить контракт, максимум, на год. И в тех объемах, в которых будут реально нуждаться. Европе хочется сохранить лицо - оставить украинскую ГТС привлекательной для инвестора, но еще больше хочется газа зимой.

В результате промежуточные консультации закончились пока ничем. Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам переговоров заявил, что Россия предложила временно продлить контракт на транзит, и что Киев готов рассмотреть это предложение. Как готов, в принципе, и к тому, чтобы закупать газ из России не только по так называемому реверсу, но и к прямым закупкам у Москвы. В любом случае, Новак пообещал, что весь законтрактованный Европой газ в 2020-м будет доставлен адресату.

Предварительные итоги прошедших консультаций заключаются в том, что стороны договорились продолжить переговоры через месяц. А пока Европа усиленно заполняет газовые хранилища, благо контракт еще действует. Впрочем, как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, у России «есть и план «Б», и план «Х» по вопросу снабжения Европы газом. Речь может идти и о «Северном потоке-2», который сейчас достраивается, и о каких-то других ходах. Надежды на Украину могут растаять как дым, поскольку она рискует просто не успеть сертифицировать нового оператора своей ГТС в соответствии с требованиями ЕС.