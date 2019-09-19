2019-09-19T18:06:36+03:00
Политика

Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину

В Брюсселе завершились трехсторонние консультации по поставкам топлива
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Брюсселе завершились трехсторонние консультации представителей России, Украины и ЕС. В ходе переговоров Москва предложила продлить действующий контракт на транзит газа через территорию соседнего государства. Об этой сообщил министр энергетики Украины Александр Новак.

По его словам, РФ готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года при условии, что Киев имплементирует европейские нормы в свое законодательство. Однако никаких гарантий по этому вопросу пока нет, заявил глава ведомства.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Надежда Савченко стала комментатором на украинском телеканале
Умер Сергей Афанасьев - актер из "Дальнобойщиков" и "Часа Волкова"
Посол Украины в Сербии призвал «мирно развалить» Россию
В Брюсселе стартовали переговоры России, Украины и ЕС по газовому вопросу
Франция вновь отказала Сноудену в предоставлении убежища
Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16
Нетаньяху разочарован нежеланием своего соперника встретиться с ним
Диетолог рассказал, чем заменить подорожавшую рыбу
Премьеру Канады пришлось извиниться за фото 18-летней давности в гриме темнокожего
Венгерские пожарные опозорились перед сотнями школьников
Эксперт рассказал, что определяет подлинную неаполитанскую пиццу
Metallica признана самой успешно гастролирующей группой в мире
Киев готов обсуждать с Москвой различные сроки продления контракта по транзиту газа
"Побольше твоего будет": Шварценеггер подшутил над Сталлоне
Иран готов перейти к полномасштабной войне в случае атаки на страну
Коалиция США планирует начать патрулирование морских вод близ Ирана в ноябре
В Минобороны объяснили провал ПВО США при атаке на саудовские нефтяные объекты
Глава МВД Украины хочет взять на поруки угрожавшего взорвать мост мужчину
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря ратифицирована Госдумой
ЦБ сообщил о быстром росте долговой нагрузки россиян
Багдад не ведет переговоры с Москвой о закупке С-400
В немецком МИД назвали главную цель "формулы Штайнмайера"
Медведев сообщил о повышении МРОТ в следующем году
В выходные москвичей ждет мокрый снег
В мировой рейтинг ВУЗов по трудоустройству выпускников вошли 13 российских институтов