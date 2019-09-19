Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину

СЕГОДНЯ 18:06 2019-09-19T18:06:36+03:00

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В Брюсселе завершились трехсторонние консультации представителей России, Украины и ЕС. В ходе переговоров Москва предложила продлить действующий контракт на транзит газа через территорию соседнего государства. Об этой сообщил министр энергетики Украины Александр Новак.

По его словам, РФ готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года при условии, что Киев имплементирует европейские нормы в свое законодательство. Однако никаких гарантий по этому вопросу пока нет, заявил глава ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU