В США запрещенную в России организацию «Азов» могут признать террористами

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-18T13:49:19+03:00

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Украинскую организацию «Азов» (запрещенная на территории России) власти США могут признать террористической. Об этом сообщает Vice News. Член палаты представителей Макс Роуз направил в Госдепартамент США документ с требованием признать это неонацистское формирование запрещенным в Америке. В списке есть организации ряда европейских стран.

Ранее Конгресс США запретил помощь неонацистскому батальону "Азов". Речь шла об американских деньгах, которые направляют на "военную помощь Украине". В списке, куда могут пойти деньги, четко было указано. что "Азову" перечислять средства запрещено.

Сайт kp.ru писал об освобожденных из "тюрем" "Азова" людях, которые рассказали о пытках участников батальона. Боевики определяют для себя "врагов Украины" и "наказывают". Не заслужил расположение боевика батальона «Азов» в прошлом президент Петр Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU