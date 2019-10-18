2019-10-18T14:31:50+03:00
В мире

Софи Лорен снялась в рекламе пасты и поразила поклонников своей внешностью в 85 лет

Актриса, известная своей любовью к макаронам, стала главной героиней ролика
Юлия САЛЬНИКОВА
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Софи Лорен 85 летСофи Лорен 85 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Сети обсуждают новый ролик с участием Софи Лорен. Ее пригласили стать главной героиней видео, которое подготовили Итальянский бренд GCDS и производитель макарон Barilla. Это не просто видео реклама, а маленькое произведение искусства – снимать ролик "Ужин готов" пригласили художницу Надю Ли Коэн.

Кого позвать на главную роль мини-фильма, в GCDS даже не сомневались. Ведь именно Лорен приписывают фразу «Все, чем я являюсь, я обязана спагетти». Правда поклонники в сети спорят на эту тему, некоторые уверены, что яркую фразу актрисе приписали журналисты. Однако, спорить с тем, что Лорен любит макароны, никто не стал.

- Для меня Софи представляет собой квинтэссенцию того, что значит быть итальянкой. Когда мы с Надей начали думать о короткометражном фильме, имя Софи всплыло инстинктивно, - приводит слова креативного директора GCDS Джулиано Кальца Esquire.

По сюжету мини-фильма несяток итальянцев получает приглашение на ужин. Все они в итоге съезжаются в один дом, хозяйкой которого является героиня в исполнении известной актрисы. Софи Лорен встречает их с подносом, полным спагетти.

Но пользователей инстаграма поразило не столько художественное исполнение ролика, сколько внешность 85-летней Софи Лорен.

- Она все свежее, - писали комментарии в видео.

- София выглядит великолепно.

85-летняя Софи Лорен в ролике Ужин готов .

ИСТОЧНИК KP.RU

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